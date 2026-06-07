Galatasaray 4 Futbolcuya İmza Attırıyor!

Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da, yeni sezonda da şampiyon olmak parolasıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yaz transfer döneminde kadrosuna bir stoper, bir merkez orta saha, bir 10 numara ve alternatif bir forvet katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle şu an için yabancı transferinde acele etmiyor. Buna karşın iç transferde dört futbolcuya imza attırmayı planlıyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN MAAŞINA ZAM YAPILACAK

İç transfer politikasını geliştiren sarı-kırmızılı yönetim, şampiyon kadronun iskeletini korumak ve mevcut kadroyu güçlendirmek amacıyla takımın önemli isimleriyle yeni sözleşmeler imzalamayı hedefliyor.

Galatasaray’da iç transfer konusunda hareketli günler yaşanırken, şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan kaleci Uğurcan Çakır’ın maaşına zam yapılması ve yıllık ücretinin 200 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.

2 YERLİ, 2 YABANCI

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli file bekçisinin yanı sıra; Abdülkerim Bardakçı, Ismael Jakops Yakup ve Mario Lemina ile de kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalayarak iç transferde dört futbolcuyla anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Mevcut futbolcularıyla sözleşme yenileyerek yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen sarı kırmızılı takımda önümüzdeki günlerde dış transferde de hareketli günlerin yaşanması bekleniyor