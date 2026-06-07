HaberX
Anasayfa/Spor/Galatasaray 4 Futbolcuya İmza Attırıyor!

Galatasaray 4 Futbolcuya İmza Attırıyor!

Galatasaray'da iç transfer konusunda hareketli günler yaşanırken, 4 futbolcuyla yeni anlaşma yapılacağı öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 07.06.2026 - 14:06
Haberi PAYLAŞ

Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da, yeni sezonda da şampiyon olmak parolasıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yaz transfer döneminde kadrosuna bir stoper, bir merkez orta saha, bir 10 numara ve alternatif bir forvet katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle şu an için yabancı transferinde acele etmiyor. Buna karşın iç transferde dört futbolcuya imza attırmayı planlıyor. 

UĞURCAN ÇAKIR’IN MAAŞINA ZAM YAPILACAK

İç transfer politikasını geliştiren sarı-kırmızılı yönetim, şampiyon kadronun iskeletini korumak ve mevcut kadroyu güçlendirmek amacıyla takımın önemli isimleriyle yeni sözleşmeler imzalamayı hedefliyor.

Galatasaray’da iç transfer konusunda hareketli günler yaşanırken, şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan kaleci Uğurcan Çakır’ın maaşına zam yapılması ve yıllık ücretinin 200 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.

2 YERLİ, 2 YABANCI

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli file bekçisinin yanı sıra; Abdülkerim Bardakçı, Ismael Jakops Yakup ve Mario Lemina ile de kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalayarak iç transferde dört futbolcuyla anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Mevcut futbolcularıyla sözleşme yenileyerek yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen sarı kırmızılı takımda önümüzdeki günlerde dış transferde de hareketli günlerin yaşanması bekleniyor

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Spor

Final Bileti Sahibini Buluyor: Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji Maçı Bugün!

20 dakika önce
Spor

N’Golo Kanté Ayrılıyor mu? Paris FC’den Fenerbahçe’ye Yeni Teklif

4 saat önce
Spor

Beşiktaş Lucas Chevalier İçin İlk Teması Gerçekleştirdi

4 saat önce
Spor

Fenerbahçe’nin Yeni Sezon Hazırlık Kampı ve Maç Programı Belli Oldu! İşte Tarihler ve Rakipler

18 saat önce
Spor

2026 FIFA Dünya Kupası: FIFA Dünya Kupası Açılış Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

22 saat önce
Spor

Zeynep Sönmez Maçı Hangi Kanalda?

24 saat önce