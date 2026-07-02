Galatasaraylı Kazımcan Karataş Türkiye yerine Kuzey Makedonya’yı seçti

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Galatasaray’ın 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş’a bir süre önce Kuzey Makedonya Milli Takımı tarafından davet yollanmıştı. Genç oyuncu, Türkiye Milli Takımı’ndan hiç davet almamasının ardından Makedonya’nın teklifini kabul etti.

Kazımcan Karataş için vatandaşlık süreci başladı

HT Spor’da yer alan habere göre, Kazımcan Karataş’ın babasının kısa süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı alması sebebiyle Kazımcan Karataş’ın da vatandaşlık işlemlerine başladığı belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun, vatandaşlık sürecinin tamamlanmasının ardından milli takım aday kadrosuna çağrılması bekleniyor.

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Altay altyapısından yetişen Kazımcan Karataş, 2022-2023 sezonunda Galatasaray’a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarda ilk sezonunda başarılı denebilecek bir performansı bulan ancak sonraki sezonlarda fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Ankaragücü, Orenburg ve Başakşehir’de kiralık olarak forma giydi.

Kazımcan Karataş’ın Kuzey Makedonya ile hangi maçta sahada olacağı henüz netlik kazanmadı.