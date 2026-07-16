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Haluk Levent’in tutuklanmadan önceki ifadesi ilk kez ortaya çıktı

Ahbap soruşturması doğrultusunda tutuklanan Haluk Levent'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Levent, beklenenin aksine çok kısa bir ifade verirken, derneğe gelen bağışlarla bahis oynadığı iddialarını reddetti.

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Eklenme 16.07.2026 - 10:43
Güncellenme 16.07.2026 - 16:42
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Ahbap Derneği soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan Haluk Levent’in de aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanırken, Levent’in tutuklanmadan önce savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

Ünlü şarkıcı, ilk olarak emniyette verdiği ifadede soruşturma doğrultusunda ortaya atılan iddiaların yolsuzluk değil usulsüzlük olduğunu öne sürerken, emniyet tutanaklarında Süleyman Soylu’nun da adı geçti.

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HALUK LEVENT, SAVCILIK İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Sözcü’nün haberine göre Levent’in tutuklanmadan önce savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Levent, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

“Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon lira üzerinden algı ve kompas operasyonu gerçekleştirildi. 60 milyon dolarlık taşınmazlar, alacak verecek meselesi, gayrimenkul ve taşınmaz iddialarında da taraflar kendi arasında anlaşmıştı.”

HALUK LEVENT DERNEĞİN PARASINI KULLANDI MI?

“Derneğin tek bir kuruşuna dokunmadım, tek bir tespit olamaz. Ben suç işlemedim, suçsuzum. Soruşturma konusu alacak verecek konusundan ibarettir.”

HALUK LEVENT DERNEK PARALARIYLA BAHİS OYNADI MI?

“Derneğe gelen bağışlarla bahis oynadığım iddiaları asılsızdır.”

TUTUKLANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Öte yandan, ünlü şarkıcının gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı görüntüler de ortaya çıkarken, Levent’in ellerinin kelepçeli ve yorgun olduğu görüldü. 

HALUK LEVENT HANGİ CEZAEVİNDE?

Öte yandan ünlü şarkıcının Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

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