Galatasaray, Rafael Leao ile el sıkıştı

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Portekizli yıldız Rafael Leao’nun Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray ve Fenerbahçe de yıldız futbolcuyu transfer etmek için kıyasıya bir yarışın içerisine girdi.

Sarı-lacivertli kulübün Leao için resmi görüşmelere başladığı öğrenilirken, gece geç saatlerde ise önemli bir gelişme yaşandı.

İTALYAN GAZETECİDEN FLAŞ İDDİA

İtalyan gazeteci Daniele Longo’ya göre sarı kırmızılı takım, Leao transferinde Fenerbahçe’ye göre daha avantajlı bir durumda. Longo, Galatasaray’ın Leao ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü.

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EN SOMUT ADIMLARI ATAN TAKIM FENERBAHÇE

Ayrıca Leao’nun sarı lacivertli takıma olumsuz bakmadığı ve Fenerbahçeli yetkililerin, İtalya’ya gelerek en somut adımları atan takım olduğu ve sürecin devam ettiği kaydedildi.

MİLAN LEAO İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTİYOR?

Haberde, sarı kırmızılı takımın çözmesi gereken bir bonservis problemi olduğu vurgulanırken, Milan’ın 50 milyon euro tutarındaki zorunlu satın alma opsiyonlu teklife Galatasaray’ın sıcak bakmadığı ve bu teklifi direkt bonservise dönüştürmesi durumunda yıldız futbolcunun sarı kırmızılı takıma transfer olacağı belirtildi.

Diğer taraftan Leao, iki Türk takımının yanında, başka takımlardan da teklif beklerken, bu süreçte ise acele etmek istemediği öğrenildi.

RAFAEL LEAO’NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Portekizli futbolcunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028’de sona erecek.

RAFAEL LEAO, MİLAN’DA KAÇ GOL ATTI?

Leao, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.