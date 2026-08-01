Yapı Kredi zam yaptı: Yüzde 13,5

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Yapı Kredi, “kapsam dışı” olarak da bilinen sendikasız personelinin maaşlarına zam yaptığını açıkladı. Bu çerçevede, yılın ikinci yarısı için geçerli olacak zam oranı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 19,7 ZAM YAPMIŞTI

Paramedya.com’un haberine göre, geçtiğimiz günlerde sendikalı çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda, enflasyon farkı ve ek zamla beraber yüzde 19,7 oranında zam yaptığını açıklayan Yapı Kredi, şimdi de sendikasız çalışanlarının maaşlarına zam yaptı.

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EN YÜKSEK ZAM ORANLARINDAN BİRİ OLDU

Buna göre, sendikasız personelin maaşına yapılan yüzde 13,5 oranındaki zam, özel bankalar arasında en yüksek zamlardan biri olması nedeniyle dikkat çekti.

HANGİ BANKA, YÜZDE KAÇ ZAM YAPTI?

Sendikasız personel maaşlarına zam yapan bankalardan QNB Türkiye yüzde 5, Garanti BBVA ve Akbank yüzde 10 ve Denizbank ise yüzde 12 zam yapmıştı.

DİĞER BANKALAR ZAM YAPACAK MI?

Yapı Kredi’nin yaptığı yüzde 13,5 oranındaki zam, sektörde verilen en yüksek oranlı zamlardan biri olurken, diğer özel bankaların da önümüzdeki günlerde sendikasız çalışanların maaşlarına zam yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.