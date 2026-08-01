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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TOKİ sosyal konutları eylül ayında kiralanmaya başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kiralık sosyal konut projesinde eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz” dedi.

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Eklenme 01.08.2026 - 17:32
Güncellenme 01.08.2026 - 17:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut için kura çekimlerinin eylül ayında başlayacağını duyurdu.

Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin “İl Danışma Meclisi” programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, kiralık sosyal konut ve esnaf kredi limitine yönelik önemli açıklamalar yaptı.

İSTANBUL’UN YAPI STOĞU YENİLENİYOR

Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasıyla 377 bin konutun dönüştürüldüğünü, kentsel dönüşümün yanı sıra, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konutlarla da İstanbul’un yapı stoğunun yenilendiğini belirtti.

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İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

“Kuralarını çekip yapımına başladığımız “Ev Sahibi Türkiye” projemizle 100 bin sosyal konutu İstanbul’a kazandırıyoruz” diyen Erdoğan, “Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını ‘Bismillah’ diyerek İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİRALIK KONUTLAR PİYASA RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA

Kiralık sosyal konutların hak sahiplerinin belirlenmesinde noter huzurunda adil ve şeffaf bir şekilde kura çekileceğini vurgulayan Erdoğan, bu konutların bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacağını açıkladı.

KİRA SÖZLEŞMELERİ KAÇ YIL OLACAK?

Erdoğan, kira sözleşmelerinin 3 yıl olacağını, 3 yıl sonra konutların tahliye ve bakım süreçlerinin gerçekleştirileceğini ve konutların kurayla yeni hak sahiplerine devredileceğini duyurdu.

Bu sayede barınma sorunu yaşayan 10 binlerce dar gelirli vatandaşa rahat bir nefes aldıracaklarını belirten Erdoğan, “Kiralık konut projesinin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER 1,5 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

Ayrıca Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitinin 1 milyon TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkarılacağını ifade ederek; iş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına ilişkin yatırım kredi limitlerinin de 2,5 milyon TL’den 3,5 milyon TL’ye çıkarılacağını aktardı.

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