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İtalyan basını yazdı: Dusan Vlahovic Beşiktaş’a yakın

İtalya basını, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı teklifin detaylarına ilişkin haber yayımladılar.

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Eklenme 30.07.2026 - 17:37
Güncellenme 30.07.2026 - 17:38

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Sırp forvet Dusan Vlahovic ile ilgilendiği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. İtalya ve İspanya basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlı kulübün oyuncuya yaptığı öne sürülen teklif ve transfer sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş’ın, Dusan Vlahovic’e 5 milyon euro imza parası ile yıllık 10 milyon euro net maaş teklif ettiği iddia edildi.

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Transfer görüşmelerine ilişkin kulüp ya da oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Barcelona iddiası gündeme geldi

İspanyol basınında yer alan iddialarda ise Dusan Vlahovic’in Barcelona seçeneğini değerlendirdiği ancak teknik direktör Hansi Flick’in transfere onay vermediği öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından Barcelona’nın transferde geri planda kaldığı, Beşiktaş’ın ise oyuncu için sunduğu teklifin masada olduğu iddia edildi.

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