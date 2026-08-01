Fenerbahçe’nin toplam borcu ortaya çıktı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı lacivertli kulübün toplam borcu açıklandı.

FENERBAHÇE’NİN TOPLAM BORCU NE KADAR?

Buna göre, Fenerbahçe’nin toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu duyuruldu.

Duyuruyu yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihleri arasına yönelik mali tablo ile ilgili açıklama yaptı.

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KISA VE UZUN VADELİ BORÇLAR AÇIKLANDI

Sarı lacivertli takımın kısa vadeli borçlarının 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli borçlarının da 10 milyar 166 milyon lira olduğu öğrenilirken, toplam borcun ise 27 milyar 961 milyon lira olduğu belirtildi.