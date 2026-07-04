HaberX
Anasayfa/Spor/Galatasaray’ın 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı.

Oluşturan
Eklenme 04.07.2026 - 10:40
Güncellenme 04.07.2026 - 13:22
Haberi PAYLAŞ

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalar, kuma tarafından tasarlanırken, iç saha, deplasman ve alternatif formalar dijital platformlarda paylaşılan video ve görsellerle taraftarların beğenisine sunuldu.  

TANITIM FİLMİNDE HANGİ FUTBOLCULAR OYNADI?

Tanıtım filmine taraftarların sarı kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği görülürken, filmde teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo da boy gösteriyor.

Sarı kırmızılı takımın yeni sezon formaları takımın son 4 sezonda peş peşe kazandığı şampiyonlukların oluşturduğu güçlü mirastan ilham alırken, kulübün tarihindeki ilkleri, emleri ve sarı kırmızı renklere olan bağlılığı yansıtan koleksiyon, sahada ve tribünde Galatasaray ruhunu taşımak üzere tasarlandı.

Haber Devam Ediyor
Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Spor
Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer’in transferini resmen açıkladığı yıldız savunmacı Nathan Ake, Türk futbolseverlerin hakkında en çok araştırma yaptığı isimlerden birisi oldu. İşte yıldız futbolcunun biyografisi…
Nissan Türkiye Yelken Takımı Bosphorus Cup’ta İki Kategoride Birinci Oldu
Spor
Nissan Türkiye Yelken Takımı Bosphorus Cup’ta İki Kategoride Birinci Oldu
Bunun bir parçası olarak, Nissan Türkiye, Bosphorus Cup'ta kendi takımlarıyla IRC1 ve IRC3 kategorilerinde...

Yeni sezonun ilk saha forması Galatasaray’ın sahiplendiği gerçek sarı kırmızı renklere dönüşü sembolize ederken, kulübün ikonik parçalı forması bu sezon tarihi bir ayrıntıda yer alıyor.

YENİ FORMADA 5 YILDIZ VAR MI?

Sarı kırmızılı takımın 5 yıldızı parçalı formada ilk defa yan yana bulunurken, aynı yıldız dizilimi sezonun diğer formalarında da yer alıyor.

DEPLASMAN FORMASINDA HANGİ DETAYLAR VAR?

Deplasman forması koyu gri zemini ve mor yaka detayıyla modern ve güçlü bir görünüm sağlarken, forma tasarımında kollarda ve yakada kullanılan mor ayrıntılar, tasarıma karakteristik bir derinlik katıyor. 

İÇ SAHA FORMASINDA “WELCOME TO HELL” DETAYI

Beyaz renkte tasarlanan alternatif forma ise kollarında ve yakasındaki sarı kırmızı ayrıntılarla Galatasaray kimliğine sade ve güçlü bir yorumla öne çıkarıyor. Formaların ense ayrıntılarında da kulübün ruhunu yansıtan özel mesajlar yer alırken, iç saha ve alternatif formaların ensesinde Galatasaray’la özdeşleşen “Welcome to Hell” ifadesi bulunuyor.

YENİ FORMALAR SATIŞA ÇIKTI MI?

Ayrıca deplasman formasının ensesinde ise ilklerin ve enlerin takımı mesajı yer alıyor. Yeni sezon formalarının tümü uzun kollu ve kısa kollu seçenekleriyle satışa sunulmaya başlandı.

Formanın sahadaki profesyonel versiyonu olan Authentic modeli Puma’nın UltraView kumaş teknolojisiyle üretilirken, ultra hafif performans materyali futbolculara en iyi hareket özgürlüklerini sağlıyor. DryCELL ve ThermoAdapt teknolojileri ter yönetimi ve vücut ısısı dengesine destek vererek elit futbolun teknik ihtiyaçlarını karşılıyor.

TARAFTAR FORMASINDA HANGİ DETAYLAR VAR?

Öte yandan taraftar forması ise sahada giyilen formayla aynı görsel tasarım dilini günlük kullanıma uygun konforlu bir silüetle birleştirirken, replika formalar Puma’nın üre teknolojisiyle tekstil atıklarından sağlanan yüzde 95 geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretiliyor. Bu sayede yeni sezon formaları performansın yanında sürdürülebilirliği de tasarımın merkezine yerleştiriyor.

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’a asgari ücret verecek

2 saat önce
Spor

Inter, Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu istiyor

3 saat önce
Spor

Milli kick boksçu Kadir Yıldırım ringe çıkmadan şampiyon oldu

7 saat önce
Spor

Milli basketbolcu Ömer Kutluay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

18 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda peri masalı devam ediyor: Fas çeyrek finale yükseldi

18 saat önce
Spor

12 Dev Adam’ın İsviçre karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

1 gün önce