Çitlekçi’nin halka arzdan elde ettiği gelir açıklandı: 4 yıl içinde 59 yeni mağaza hedefleniyor

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Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Finans Direktörü Kazım Altındağ, şirketin halka arzına yönelik açıklama yaptı. Altındağ, Çitlekçi’nin Borsa İstanbul’da “CITAS” koduyla işlem görmeye başlamasının ardından yaptığı açıklamada, 2018 yılı itibarıyla Ankara’daki perakende mağazalarını artırdıklarını vurguladı.

2025’TE TOPLAM 33 MİLYON MÜŞTERİ

Altındağ, konuya yönelik şunları söyledi:

“Halihazırda 40 mağazamızda 1200’ü aşkın personelimiz çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 33 milyon müşteri ağırladık. Kırıkkale’de bir fabrikamız, entegre tesisimiz yer alıyor. Burada iki vardiyada yıllık 45 bin 600 ton ayçiçeği çekirdeği eleme, sınıflandırma ve boyutlandırma kapasitesine sahibiz. Bu da iç pazardaki toplam ayçiçeği tüketiminin yüzde 45’ine tekabül ediyor.”

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Altındağ, halka arz kararında Çitlekçi’nin kurumsallaşma amacının etkili olduğuna vurgu yaparak, perakende modelini sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

ELDE EDİLEN GELİRİN TAMAMI YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Halka arzdan 2,7 milyar lira tutarında gelir elde edildiğini açıklayan Altındağ, bu gelirin tamamının yatırımlar için kullanılacağını ve 6 yıl içerisinde 59 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti.

ALTINDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Altındağ şunları söyledi:

“Halka arz gelirinin yüzde 30-40’ını işletme sermayesinde, yüzde 30-40’ını yeni mağaza yatırımlarında, yüzde 10-20’sini güneş enerji santrali yatırımlarında, yüzde 10-20’sini de yeni depo yatırımlarında kullanacağız.

HALKA ARZDA 7,8 KAT TALEP

Bilindiği gibi halka arzdan 2,7 milyar lira gelirimiz oldu. Bu gelirin tamamını yatırımlarımıza dönüştüreceğiz. Halka arza 7,8 kat talep geldi. Bu gerçekten önemli bir rakam.

81 İLDE MAĞAZA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza bize güven duydukları için minnettarız. Türkiye’nin 81 ilinde mağazalaşmayı hedefliyoruz ve daha sonra yurt dışına açılmayı istiyoruz. Şu anda toplam 40 mağazamızda hizmet veriyoruz. 2030 yılı sonuna kadar mağaza sayımızı 99’a çıkarmayı amaçlıyoruz.”