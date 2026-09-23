Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu test sonucu açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Tolga Akış , 28 Ağustos'ta 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklanmış ve daha önce 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştır.

, 28 Ağustos'ta 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklanmış ve daha önce 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştır. Adli Tıp Kurumu , Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığını ve kan, idrar ile saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmediğini açıklamıştır.

, Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığını ve kan, idrar ile saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmediğini açıklamıştır. Akış, yurt dışından gelen para transferlerinin yalnızca YouTube ve müzik servislerinden kaynaklandığını belirtirken, Mesut Adlin ile ilgili taciz iddiaları sonrası kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini ifade etmiştir.

Kamuoyunda ‘Manifest’ olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 28 Ağustos’ta ‘müstehcenlik’ suçlamasından tutuklanmıştı.

Akış, daha öncesinde ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Akış’ın gözaltına alınmasının ardından uyuşturucu testi için gerekli örnekler alınırken; Adli Tıp Kurumu, konuya yönelik açıklama yaptı.

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Kurum, yaptığı açıklamada kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddenin tespit edilmediğini belirtti.

TOLGA AKIŞ’IN İFADESİ

Akış’ın savcılığın sevk yazısında farklı tarihlerde Manifest grubunun konserlerini organize ettiği ve grubun faaliyetlerinden sorumlu olduğu ifade edilirken, ilgili yazıda grubun faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen bazı paylaşımların geniş kitlelere yayıldığı ve çocukların herhangi bir filtre mekanizması olmadan bu içeriklere erişebildiği belirtilmişti.

Akış, savcılık ifadesinde yurt dışından kendisine yönelik gerçekleştirilen para transferlerinin sosyal medya platformu YouTube ile diğer müzik servislerinden gerçekleştirilen ödemeler olduğunu belirtip aktarmıştı.

PARA TRANSFERLERİ NERELERDEN GELDİ?

Savcıdaki ifadesinde Manifest grubunun kurucusu olduğuna vurgu yapan Akış, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Hesaplarım detaylı bir şekilde analiz edildiğinde yurt dışı olarak sorguladığımız ülkelerden yalnızca iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri YouTube adlı sosyal medya uygulamasından, diğeri ise müzik servislerinden.”

MESUT ADLİN VE ZEYBİK AÇIKLAMASI

Öte yandan Mesut Adlin ve ‘Zeybik’ olarak bilinen Zeynep Sürmeli adlı şahısları tanıyıp tanımadığı sorusuna yönelik Akış, ilgili şahısları tanıdığını ve Adlin ile yaklaşık bir yıl boyunca birkaç defa projelerde çalıştıklarını vurgulamıştı.

Akış, “Adlin’e yönelik daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılması nedeniyle kendisiyle çalışmaktan vazgeçtik. Bunu da sosyal medya platformlarında kamuoyuyla paylaştık” demişti.

Adlin’e yönelik yaptığı açıklamada Akış, şunları söylemişti:

“Bu açıklamanın ardından mağdur kadınların seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaya çalıştık. Kendisi de iş bulmakta zorlandığını ve bu yüzden bana karşı kin beslemeye başladığını düşünüyorum.”