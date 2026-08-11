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11 Ağustos 2026 buğday, arpa ve mısır fiyat listesi

TÜRİB, 11 Ağustos 2026 tarihli buğday, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu ve soya fasulyesi fiyatlarını paylaştı.

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Eklenme 11.08.2026 - 13:18

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 11 Ağustos 2026 tarihli fiyat listesini duyurdu. Bu kapsamda arpa, mısır, ayçiçeği tohumu ve soya fasulyesi gibi ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları belli oldu.

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kurumun paylaştığı tabloya göre, birinci sınıf beyaz ekmeklik buğday 16 liradan işlem görürken, ikinci sınıf beyaz ekmeklik buğday 15,50 lira, düşük vasıflı beyaz ekmeklik buğday 13 lira oldu. Ayrıca üçüncü sınıf beyaz ekmeklik buğdayın fiyatı ise 15,24-15,25 lira arasında yer aldı.

KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLARI

Kırmızı ekmeklik buğdayda birinci sınıf ürünler 15,50-17,50 lira, ikinci sınıf ürünler 15,50-16 lira, üçüncü sınıf ürünler ise 14,19-14,95 lira seviyesinde işlem görürken, düşük vasıflı kırmızı buğdayın fiyatı ise 13 lira oldu.

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MAKARNALIK BUĞDAY FİYATLARI BELLİ OLDU

Öte yandan, makarnalık buğdayda birinci sınıf 16,80 lira, ikinci sınıf 15,75-17 lira, üçüncü sınıf 14 lira olurken, düşük vasıflı makarnalık buğdayın fiyatı ise 13,60-15,95 lira arasında kayıtlara geçti.

ARFA FİYATLARI NE KADAR?

Arpa fiyatları da belli olurken, kurum birinci sınıf arpanın 11,17-12,60 lira, ikinci sınıf arpanın 12,40 lira olduğunu duyurdu.

MISIR FİYATLARI 11 AĞUSTOS 2026

Birinci sınıf mısır 13,70-14,20 lira seviyesinde işlem gördü.

DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI NE KADAR?

Ayrıca ayçiçeği tohumu çerezlik siyah alaca tip2, 50 lira, ayçiçeği tohumu yağlık tip6, 21,75-24,07 lira, soya fasulyesi birinci ve ikinci sınıfı ise 23 lira olarak gerçekleşti.

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