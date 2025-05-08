Bahar Aksu Davasında 4 Kişi Tutuklandı

İstanbul Şişli’de 5 Mayıs sabahı yaşanan Bahar Aksu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Bahar Aksu, çalıştığı otele gitmek üzere yolda yürürken eski eşi Rüstem Elibol ve yanında bulunan bir kişi tarafından zorla araca bindirilmeye çalışıldı. Direniş gösteren Aksu, eski eşi Elibol’un silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rüstem Elibol’u olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan’da yakaladı. Elibol’a yardım ettiği tespit edilen diğer üç şüpheli ise Silivri’de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Rüstem Elibol hakkında “boşandığı eşi kasten ve tasarlayarak öldürmek” ile “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından işlem yaptı. Diğer şüpheliler S.Y., S.S. ve A.B. ise “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Mahkeme, dört zanlının da tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmelerine hükmetti.