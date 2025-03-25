Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman?

At yarışı meraklıları, Türkiye Jokey Kulübü’nün yıllık yarış takvimine ilişkin yaptığı açıklamaları yakından takip ederken, 2025 yılında Gazi Koşusu’nun hangi tarihte gerçekleştirileceği de en çok merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor.

Gazi Koşusu Ne Zaman 2025?

Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu’nun bu yıl 99.’su yapılacak. At yarışı ilgililerinin yakından takip isteği koşu 29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün adına 1927 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilirken, etkinliğin bu yıl da heyecan dolu bir yarışa sahne olması bekleniyor.