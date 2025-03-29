Ramazan denetimlerinde 366.5 milyon TL cezai işlem!

Ramazan ayı bugün itibariyle sona eriyor ve yarın da Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan ayında ve bayram öncesinde bakanlıkların denetimleri devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı da yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda uygulanan cezalara ilişkin bilgi verdi.

Tarım Bakanlığı Denetimleri

Tarım ve Orman Bakanlığı daha güvenli gıda ürünleri denetimlere hız kesmeden devam ederken, Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre 8500’ün üzerindeki personel ile yılda 1.300.000 denetim gerçekleştiriliyor. Söz konusu denetimler neticesinde Ramazan ayı boyunca 3961 işletmeye 366.454.000 TL idari para cezası uygulanırken, 125 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda denetimlerinin Ramazan Bayramı boyunca devam edeceğini belirtti. Herhangi bir usulsüzlük ve uygunsuzluk durumunda da ALO174’e vatandaşların ihbarda bulunabileceği açıklandı.