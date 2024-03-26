Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçtaki gizli bölmelerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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