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Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Kişi Tutuklandı

Denizli'de bir otomobilde 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçtaki gizli bölmelerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Denizli
Uyuşturucu

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