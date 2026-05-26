Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Programı Açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar adını son dört takım arasına yazdıracak.
Normal sezonu üst sıralarda tamamlayan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes, saha avantajıyla çeyrek final serilerine başlayacak. Play-off etabında Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor da yarı final bileti için parkeye çıkacak.
Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri
- Fenerbahçe Beko – Safiport Erokspor
- Beşiktaş GAİN – Galatasaray MCT Technic
- Bahçeşehir Koleji – Trabzonspor
- Anadolu Efes – Türk Telekom
Play-Off Çeyrek Final Maç Takvimi
26 Mayıs Salı
- 18.00 | Bahçeşehir Koleji – Trabzonspor
- 20.30 | Beşiktaş GAİN – Galatasaray MCT Technic
27 Mayıs Çarşamba
- 18.00 | Anadolu Efes – Türk Telekom
- 20.30 | Fenerbahçe Beko – Safiport Erokspor
28 Mayıs Perşembe
- 18.00 | Trabzonspor – Bahçeşehir Koleji
- 20.30 | Galatasaray MCT Technic – Beşiktaş GAİN
29 Mayıs Cuma
- 18.00 | Türk Telekom – Anadolu Efes
- 20.30 | Safiport Erokspor – Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final karşılaşmalarının ardından serilerde üstünlük sağlayan ekipler yarı finale yükselecek.