Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Programı Açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar adını son dört takım arasına yazdıracak.

Normal sezonu üst sıralarda tamamlayan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes, saha avantajıyla çeyrek final serilerine başlayacak. Play-off etabında Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor da yarı final bileti için parkeye çıkacak.

Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Fenerbahçe Beko – Safiport Erokspor

Beşiktaş GAİN – Galatasaray MCT Technic

Bahçeşehir Koleji – Trabzonspor

Anadolu Efes – Türk Telekom

Play-Off Çeyrek Final Maç Takvimi

26 Mayıs Salı

18.00 | Bahçeşehir Koleji – Trabzonspor

20.30 | Beşiktaş GAİN – Galatasaray MCT Technic

27 Mayıs Çarşamba

18.00 | Anadolu Efes – Türk Telekom

20.30 | Fenerbahçe Beko – Safiport Erokspor

28 Mayıs Perşembe

18.00 | Trabzonspor – Bahçeşehir Koleji

20.30 | Galatasaray MCT Technic – Beşiktaş GAİN

29 Mayıs Cuma

18.00 | Türk Telekom – Anadolu Efes

20.30 | Safiport Erokspor – Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final karşılaşmalarının ardından serilerde üstünlük sağlayan ekipler yarı finale yükselecek.