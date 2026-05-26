Anasayfa/Genel/2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 İlde Bayram Namazı Vakitleri

2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 İlde Bayram Namazı Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı namaz saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa dahil 81 ilin bayram namazı vakitleri belli oldu. İşte il il bayram namazı saatleri ve bayram namazının kılınışı.

Oluşturan
Eklenme 26.05.2026 - 13:36
Güncellenme 27.05.2026 - 00:27
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı vakitlerini yayımladı. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı eda edilecek.

Vatandaşlar, yaşadıkları illerde bayram namazının hangi saatte kılınacağını araştırırken İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm illerin namaz vakitleri belli oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi, Kurban Bayramı sabahında camilerde saf tutacak.

Büyükşehirlerde Bayram Namazı Saatleri

2026 Kurban Bayramı için bazı büyükşehirlerde namaz saatleri şu şekilde açıklandı:

  • İstanbul: 06.12
  • Ankara: 05.59
  • İzmir: 06.25
  • Bursa: 06.13
  • Antalya: 06.14
  • Adana: 05.55
  • Konya: 06.05
  • Gaziantep: 05.47

2026 Kurban Bayramı Tarihleri

Diyanet takvimine göre 2026 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

  • Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, yılda iki kez cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namaz olarak biliniyor. Namaz öncesinde niyet edilir ve imama uyulur.

Birinci Rekât

  • İmam ile birlikte niyet edilir.
  • İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.
  • Sübhaneke duası okunur.
  • Ardından üç kez tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yana bırakılır, üçüncü tekbirin ardından eller bağlanır.
  • İmam Fatiha ve zammı sure okur.
  • Rükû ve secde yapılır.

İkinci Rekât

  • İmam Fatiha ve zammı sure okur.
  • Daha sonra üç kez tekbir alınır ve eller yana bırakılır.
  • Dördüncü tekbirle birlikte rükûya gidilir.
  • Secdelerin ardından Tahiyyat, Salli ve Barik duaları okunur.
  • Selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından hutbe okunur ve teşrik tekbirleri getirilir.

81 İlde 2026 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

İl Bayram Namazı Saati
Adana 05.55
Adıyaman 05.42
Afyonkarahisar 06.11
Ağrı 05.18
Aksaray 05.57
Amasya 05.45
Ankara 05.59
Antalya 06.14
Ardahan 05.17
Artvin 05.20
Aydın 06.23
Balıkesir 06.19
Bartın 05.57
Batman 05.30
Bayburt 05.28
Bilecik 06.10
Bingöl 05.31
Bitlis 05.25
Bolu 06.02
Burdur 06.14
Bursa 06.13
Çanakkale 06.24
Çankırı 05.54
Çorum 05.49
Denizli 06.19
Diyarbakır 05.34
Düzce 06.03
Edirne 06.20
Elazığ 05.36
Erzincan 05.33
Erzurum 05.25
Eskişehir 06.08
Gaziantep 05.47
Giresun 05.34
Gümüşhane 05.31
Hakkari 05.20
Hatay 05.54
Iğdır 05.14
Isparta 06.13
İstanbul 06.12
İzmir 06.25
Kahramanmaraş 05.48
Karabük 05.57
Karaman 06.03
Kars 05.16
Kastamonu 05.52
Kayseri 05.51
Kilis 05.49
Kırıkkale 05.56
Kırklareli 06.17
Kırşehir 05.55
Kocaeli 06.08
Konya 06.05
Kütahya 06.11
Malatya 05.40
Manisa 06.23
Mardin 05.33
Mersin 05.59
Muğla 06.23
Muş 05.27
Nevşehir 05.54
Niğde 05.56
Ordu 05.36
Osmaniye 05.51
Rize 05.26
Sakarya 06.06
Samsun 05.42
Şanlıurfa 05.41
Siirt 05.27
Sinop 05.45
Şırnak 05.26
Sivas 05.42
Tekirdağ 06.18
Tokat 05.43
Trabzon 05.29
Tunceli 05.34
Uşak 06.15
Van 05.20
Yalova 06.11
Yozgat 05.51
Zonguldak 05.59

 

