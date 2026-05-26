2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 İlde Bayram Namazı Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı vakitlerini yayımladı. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı eda edilecek.

Vatandaşlar, yaşadıkları illerde bayram namazının hangi saatte kılınacağını araştırırken İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm illerin namaz vakitleri belli oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi, Kurban Bayramı sabahında camilerde saf tutacak.

Büyükşehirlerde Bayram Namazı Saatleri

2026 Kurban Bayramı için bazı büyükşehirlerde namaz saatleri şu şekilde açıklandı:

İstanbul: 06.12

Ankara: 05.59

İzmir: 06.25

Bursa: 06.13

Antalya: 06.14

Adana: 05.55

Konya: 06.05

Gaziantep: 05.47

2026 Kurban Bayramı Tarihleri

Diyanet takvimine göre 2026 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, yılda iki kez cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namaz olarak biliniyor. Namaz öncesinde niyet edilir ve imama uyulur.

Birinci Rekât

İmam ile birlikte niyet edilir.

İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.

Sübhaneke duası okunur.

Ardından üç kez tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yana bırakılır, üçüncü tekbirin ardından eller bağlanır.

İmam Fatiha ve zammı sure okur.

Rükû ve secde yapılır.

İkinci Rekât

İmam Fatiha ve zammı sure okur.

Daha sonra üç kez tekbir alınır ve eller yana bırakılır.

Dördüncü tekbirle birlikte rükûya gidilir.

Secdelerin ardından Tahiyyat, Salli ve Barik duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından hutbe okunur ve teşrik tekbirleri getirilir.

81 İlde 2026 Kurban Bayramı Namaz Saatleri