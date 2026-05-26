Arife Günü ve Bayramda Çalışanlara 4 Bin 211 TL Ek Destek!

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlarken milyonlarca vatandaş da tatili geçirmek için memleketlerine veya turizm bölgelerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak bazı sektörlerde hizmetler bayram boyunca devam edecek. Sağlık, güvenlik, ulaşım, enerji, turizm, perakende ve üretim gibi alanlarda çalışanlar bayram süresince mesai yapmayı sürdürecek.

Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde bayramda çalışacak işçilerin ne kadar ek ödeme alacağını anlattı. Erdursun, İş Kanunu’nda yer alan “çift mesai” kavramının teknik karşılığını açıklarken, asgari ücretli bir çalışanın bayramda çalışması halinde kazanacağı ek ücreti de hesapladı.

15 DAKİKALIK MESAİDE BİLE YARIM GÜNLÜK EK ÜCRET ÖDENİR

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretlendirilmesinin özel hükümlere tabi olduğunu belirten Erdursun, çalışanların resmî tatilde çalışmasa bile o günün ücretini tam aldığını ifade etti. Bayramda çalışılması halinde ise çalışanların, normal günlük ücretlerine ek olarak çalıştıkları her resmî tatil günü için ayrıca bir günlük ücret almaya hak kazandığını söyledi.

26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla Kurban Bayramı tatilinin başladığını hatırlatan Erdursun, arife günü çalışacak işçilere de uyarıda bulundu. Erdursun, arife gününde saat 13.00’ten sonraki sürenin resmî tatil kapsamında değerlendirildiğini, çalışanın bu saatten sonra 15 dakika bile çalışması halinde yarım günlük ek ücret alması gerektiğini belirtti.

YÜZDE 100 ZAMLI ÖDENİR

Bayram boyunca çalışan işçilerin her tam gün için ayrıca bir günlük ek ücret alma hakkına sahip olduğunu ifade eden Erdursun, toplam resmî tatil süresinin 4,5 gün olarak hesaplandığını söyledi. Resmî tatil çalışması ile fazla mesai kavramlarının sık sık karıştırıldığını belirten Erdursun, bu iki uygulamanın hukuki açıdan farklı olduğunun altını çizdi.

Erdursun açıklamasında, “Normal bir haftada 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai kapsamına girer ve hafta içi yüzde 50 zamlı, hafta sonu ise yüzde 100 zamlı ödenir. Bayram mesaisinde ise çalışan fazla mesai yapmasa bile yalnızca resmî tatilde çalıştığı için ek ücrete hak kazanır. Çalışan, bayram haftasında resmî tatil günlerinde çalışır ve toplam çalışma süresi 45 saati aşarsa hem genel tatil ücretini hem de fazla mesai ücretini ayrı ayrı alır.” ifadelerini kullandı.

2026 yılı itibarıyla net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu belirten Erdursun, günlük yevmiyenin ise 935 lira 83 kuruşa denk geldiğini söyledi. Buna göre arife günü uygulanacak yarım günlük ücret 467 lira 92 kuruş olarak hesaplanıyor.

TOPLAM 4 BİN 211 LİRA

Bayramın normal çalışma saatlerinde görev yapan bir asgari ücretli, arife günü saat 13.00’ten sonra çalışması halinde 467 lira 92 kuruş ek ücret alacak. Bayramın dört günü için ise günlük 935 lira 83 kuruştan toplam 3 bin 743 lira 32 kuruş ödeme yapılacak. Böylece bayram boyunca alınacak toplam ek ücret 4 bin 211 lira 24 kuruşa ulaşacak.

Arife günü öğleden sonra ve bayramın dört günü boyunca normal vardiyasında çalışan, ancak haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşmayan bir asgari ücretlinin haziran ayında alacağı toplam maaşın 32 bin 286 liraya ulaşacağı ifade edildi. Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde ise fazla mesai ücretlerinin bu tutara ayrıca ekleneceği belirtildi.