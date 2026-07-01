HaberX
Anasayfa/Magazin/Gözaltına alınan Deniz Akkaya’dan ilk açıklama geldi

Gözaltına alınan Deniz Akkaya’dan ilk açıklama geldi

Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgaya karıştığı iddialarıyla gözaltına alınırken, Akkaya'dan iddialara yönelik olarak ilk açıklama geldi.

Oluşturan
Eklenme 01.07.2026 - 13:10
Güncellenme 01.07.2026 - 13:21
Haberi PAYLAŞ

Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kavgaya karıştığı iddia edildi.

DENİZ AKKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İlçeye bağlı Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi mevkiindeki ikamette henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkarken, çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri geldi.

Haber Devam Ediyor
Korktun mu? Akımıyla tanınan Fenomen Simge Barankoğlu önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
Magazin
Korktun mu? Akımıyla tanınan Fenomen Simge Barankoğlu önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
Fenomen Simge Barankoğlu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Korktun mu? Akımıyla tanınan isim mahkemeden serbest bırakıldı.
Rap Sanatçısı Şehinşah Kaza Geçirdi
Magazin
Rap Sanatçısı Şehinşah Kaza Geçirdi
Şehinşah, yaşadığı kaza anını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini bilgilendirdi.Rap müziğin önde gelen isimlerinden...

Ekipler, kavgaya karıştığı iddia edilen Deniz Akkaya’yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

DENİZ AKKAYA NELER SÖYLEDİ?

Eski manken Akkaya, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilirken, taşkınlık iddialarına ise cevap verdi.

Akkaya, gazetecilere konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ben taşkınlık çıkarmadım, maalesef ev sahibim tarafımdan uzaklaştırma aldım. Buradaki konutu kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ev sahibi Kürşat A. ile sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Akkaya’nın Kürşat A. ile yaşadığı tartışmanın ardından Kürşat A.’ya saldırdığı ve evde maddi hasara neden olduğu ortaya atıldı.

Ev sahibi Kürşat A.’nın durumu polis ekiplerine ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri Akkaya’yı ve beraberindeki kişileri gözaltına aldı.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

3 Ağustos 1977’de İstanbul’da dünyaya gelen eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Semiha Şakir Lisesi’nden mezun oldu. Akkaya, ilk olarak 1996’da Nihat Doğan’ın “Maçoyum Ben” şarkısının klibinde oynarken, 1997’de Best of Model Turkey’de en iyi manken seçilmesinin ardından mankenlik kariyerini ilerletti.

Birçok dizide rol alan Akkaya, daha sonra mankenliği bıraktı.

Akkaya’nın Efe Önbilgin ile olan beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Simge Barankoğlu
Magazin

Korktun mu? Akımıyla tanınan Fenomen Simge Barankoğlu önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!

2 gün önce
Magazin

Elif Karaarslan tahliye edildi! İlk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

2 gün önce
Simge Barankoğlu
Magazin

Simge Barankoğlu tahliye oldu mu? Cezaevinden çıktı mı? Fenomenden flaş açıklama

3 gün önce
Mustafa Başalan
Magazin

Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

3 gün önce
Magazin

Yeraltı’nın dizinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş çifti Amerika’da görüntülendi

3 gün önce
Jülide Kural
Magazin

Jülide Kural 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ı gözyaşlarıyla uğurladı

4 gün önce