Gözaltına alınan Deniz Akkaya’dan ilk açıklama geldi

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Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kavgaya karıştığı iddia edildi.

DENİZ AKKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İlçeye bağlı Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi mevkiindeki ikamette henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkarken, çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri geldi.

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Ekipler, kavgaya karıştığı iddia edilen Deniz Akkaya’yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

DENİZ AKKAYA NELER SÖYLEDİ?

Eski manken Akkaya, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilirken, taşkınlık iddialarına ise cevap verdi.

Akkaya, gazetecilere konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ben taşkınlık çıkarmadım, maalesef ev sahibim tarafımdan uzaklaştırma aldım. Buradaki konutu kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ev sahibi Kürşat A. ile sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Akkaya’nın Kürşat A. ile yaşadığı tartışmanın ardından Kürşat A.’ya saldırdığı ve evde maddi hasara neden olduğu ortaya atıldı.

Ev sahibi Kürşat A.’nın durumu polis ekiplerine ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri Akkaya’yı ve beraberindeki kişileri gözaltına aldı.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

3 Ağustos 1977’de İstanbul’da dünyaya gelen eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Semiha Şakir Lisesi’nden mezun oldu. Akkaya, ilk olarak 1996’da Nihat Doğan’ın “Maçoyum Ben” şarkısının klibinde oynarken, 1997’de Best of Model Turkey’de en iyi manken seçilmesinin ardından mankenlik kariyerini ilerletti.

Birçok dizide rol alan Akkaya, daha sonra mankenliği bıraktı.

Akkaya’nın Efe Önbilgin ile olan beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.