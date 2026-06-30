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Korktun mu? Akımıyla tanınan Fenomen Simge Barankoğlu önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!

Fenomen Simge Barankoğlu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Korktun mu? Akımıyla tanınan isim mahkemeden serbest bırakıldı.

Simge Barankoğlu
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Eklenme 30.06.2026 - 13:57
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Dijital platformlarda yayınladığı kısa videolarla gündeme gelen Simge Barankoğlu üdli bir sorunşturma sebebiyle gözaltına alınmıştı. Kendine has replikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü internet fenomen emniyet güçlerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında ünlü fenomen adliyeye sevk edildi.

Barankoğlu çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ünlü fenomenin adli kontrol şartıyla serbest kalıp kalmadığı merak edilen konular arasında. Doğrudan serbest kaldığına dair detaylar halen netleşmeyen ünlü isimle ilgili şuana kadar bir resmi açıklama olmadı.

Adli süreç ve serbest kalma aşaması

Simge Barankoğlu

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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle kısa süre içerisinde adından oldukça fazla söz ettirdi. TV programlarına da yaptığı akımla katılan ve ülke genelinde ses getiren isim göz altına alındı. Simge Barankoğlu güvenlik güçlerinin düzenlediği bir operasyonla yakalandı. Hakkındaki bir dosya gerekçesiyle adliyeye sevki gerçekleşti.

Geçmişte de benzer adli olaylar ve ifade verme süreçleriyle gündeme fenomen gelmişti. Emniyet müdürlüğündeki yasal prosedürlerin ardından nöbetçi savcılığa sevk edildi. Mahkeme safhasının ardından serbest bırakılan Barankoğlu mahkeme çıkışında görüntülendi. Adliye çıkışında kendisini bekleyen yakınlarıyla bir araya geldi.

Simge Barankoğlu kimdir?

Simge Barankoğlu

İnternet dünyasının yakından tanıdığı isimlerden birisidir. Simge Barankoğlu 1 Ocak 1995 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Genç içerik üreticisi özellikle dijital platformlarda paylaştığı cesur pozlar ve mizahi videolarla kısa sürede viral oldu.

Barankoğlu asıl büyük çıkışını sosyal medyada büyük bir akım haline gelen Koktun mu? Sözleriyle yapmıştı.

“Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?” Şeklindeki içerikleri kısa süre içerisinde milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kısa sürede bir internet fenomenine dönüşmüş ve farklı içeriklerle sosyal medya takipçileriyle iletişim kurmaya devam etmişti. İçerik üretmeye devam eden Barankoğlu son dönemde yaşadığı adli olaylarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

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