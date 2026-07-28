Gözler ABD Merkez Bankası’nda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz 2026 para politikası toplantısını 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek ve faiz kararı 29 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.

(FED), Temmuz 2026 para politikası toplantısını 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek ve faiz kararı 29 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda, FED'in politika faizini sabit bırakma olasılığı %62, en az 25 baz puanlık artış beklentisi ise %38 olarak değerlendiriliyor.

Analistler, FED'in mesajlarına bağlı olarak dolar ve altın fiyatlarında dalgalanmaların yaşanabileceğini, özellikle enflasyon ve ekonomik gelişmelerin yatırımcılar üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Temmuz 2026 faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Yatırımcılar, yalnızca açıklanacak politika faizine değil, aynı zamanda FED’in gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlara da odaklanmış durumda.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki gün sürecek toplantısı 28 Temmuz’da başlarken, kararın 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulması bekleniyor. Açıklanacak kararın altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarında kısa vadeli hareketliliğe yol açması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası, Temmuz ayı para politikası toplantısını 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.

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Piyasalar, karar kadar FED Başkanı’nın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaları da yakından takip edecek. Özellikle enflasyon, istihdam ve faiz politikalarına ilişkin mesajların yatırım araçlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

FED’in faiz kararı için beklentiler neler?

Piyasalardaki genel beklenti, FED’in politika faizini mevcut seviyesinde bırakması yönünde şekilleniyor. Ancak son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve enflasyon görünümü nedeniyle faiz artırımı ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, FED’in Temmuz toplantısında faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 62 olarak fiyatlıyor. En az 25 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

Altın ve dolar nasıl etkilenebilir?

Analistler, FED’in daha ılımlı mesajlar vermesi halinde dolar endeksinde geri çekilme görülebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Böyle bir senaryoda ons altın, gram altın ve riskli varlıklarda yukarı yönlü hareketler yaşanabilir.

Buna karşılık, FED’in enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikası izleyeceğine yönelik mesajlar vermesi durumunda doların küresel ölçekte değer kazanabileceği ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

FED kararı öncesinde yatırımcıların odağında ABD enflasyon verileri, tahvil faizleri ve küresel ekonomik gelişmeler bulunuyor. Uzmanlar, para politikasına ilişkin yönlendirmelerin önümüzdeki aylarda finansal piyasalarda belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.