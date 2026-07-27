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Yeni yıl emekli zammında ilk önemli veri için geri sayım başladı

Temmuz ayı enflasyonunun önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, bu ayki enflasyonun yüzde 1,68-2,24 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veri aynı zamanda milyonlarca emeklinin gelecek yıl alacağı emekli maaşı zammının da ilk verisi olacak.

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Eklenme 27.07.2026 - 16:24
Güncellenme 27.07.2026 - 19:26

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı verilerini açıklamasına sayılı günler kaldı. Ağustos ayının ilk haftasında, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaş zammının ilk verisi de ortaya çıkacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

Ekonomistler, temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,68-2,24 arasında farklılık göstereceğini öngörürken, bu veri milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı hesabındaki ilk veriyi oluşturacak.

Bu kapsamda, temmuz ayı enflasyon verisinin yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olması durumunda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı hesabında ilk enflasyon farkı da bu seviyeden başlayacak.

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2026 YILININ İKİNCİ YARISINDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomistlerle yaptığı ankette 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 29 seviyelerinde gerçekleşti. Bu öngörünün gerçek olması halinde bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9-10 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ YILDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda, yeni yılda en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liradan 26 bin lira seviyelerine çıkacağı düşünülüyor.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TÜİK, her ayın ilk haftası bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Bu kapsamda, temmuz ayı verilerinin de ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Böylece, emekli maaşına gelecek zam oranının kesinleşmesi için aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması beklenecek.

Ocak 2027’nin ilk haftası, Aralık 2026 döneminin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber 2026 yılı ikinci yarısındaki enflasyon farkı da netleşecek ve emekli maaşına gelecek zam oranı da kesinleşmiş olacak.

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