Dul aylığı alanlara SGK uyarısı: Bildirmeyenler faiziyle ödeyebilir

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Dul eşe bağlanan ölüm aylığında tek tip uygulama olmadığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, ölüm aylığı bağlanma şartlarının ve aylık oranının hak sahibi çocukların olup olmadığına göre değiştiğini söyledi. Ayrıca Erdursun, çalışma durumu ve sosyal güvenlik statüsü gibi şartların da etkili olabileceğini belirtti.

RESMİ EVLİLİĞİN DEVAM EDİYOR OLMASI ŞARTI

Dünya gazetesi yazarı Erdursun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ölüm aylığından yararlanmak için sigortalı kişinin hayatını kaybettiği tarihte resmi evlilik bağının sürüyor olması şartının arandığını kaydetti.

ESKİ EŞLER NEDENİYLE ÖLÜM AYLIĞI ALINAMAYABİLİYOR

Erdursun, fiili birliktelik veya uzun yıllar beraber yaşamış olmasının ölüm aylığı için yeterli olmadığını belirtirken, boşanmış eşlerin de tekrar evlenseler bile eski eşleri nedeniyle ölüm aylığı alamadığını açıkladı.

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ÇOCUK VARSA DUL EŞE YÜZDE 50 ORANINDA DUL AYLIĞI

Hak sahibi çocukların durumunun aylık oranlarındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Erdursun, hak sahibi çocuğun olduğu dosyalarda dul eşe genel olarak yüzde 50 ölüm aylığı bağlandığını bildirdi.

BU ŞARTLARDA YÜZDE 75’E KADAR ÇIKIYOR

Ayrıca aylık alan çocuğun olmaması ve dul eşin yasada yer alan istisnalar dışında çalışmaması veya kendi sigortalılığı yüzünden gelir veya aylık almaması durumunda bu oranın yüzde 75’e kadar çıktığı öğrenildi.

DİĞER HAK SAHİPLERİNİN AYLIK ORANI ETKİLENEBİLİYOR

Çocukların eğitim durumunun değişmesi, yaş sınırını doldurması veya aylık alma hakkını kaybetmesi gibi durumlar da dosyadaki hak sahibi yapısını değiştirerek diğer hak sahiplerinin aylık oranını etkileyebiliyor.

YENİDEN EVLENENLERİN ÖLÜM AYLIĞI KESİLİYOR

Erdursun aynı zamanda, çalışmaya başlamanın her durumda ölüm aylığını kesmediğine vurgu yaparken, kişinin yeniden evlenmesi durumunda ölüm aylığının sona erdiğini ifade etti.

HAK SAHİPLERİ FAİZİYLE ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Medeni durumdaki değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) zamanında bildirilmemesi halinde yapılan ödemelerin faiziyle beraber geri alınabileceğini aktaran Erdursun, ölüm aylığının kendiliğinden bağlanmadığını, hak sahiplerinin başvuru yapması gerektiğini vurguladı.