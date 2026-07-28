YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ÖSYM , 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin 29 Temmuz 2026'da başlayıp, 10 Ağustos 2026'da sona ereceğini açıkladı.

, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin 29 Temmuz 2026'da başlayıp, 10 Ağustos 2026'da sona ereceğini açıkladı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yaparak en fazla 24 tercih yapabilecekler.

'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yaparak en fazla 24 tercih yapabilecekler. Tercih sürecinde adayların, başarı sıralamaları, güncel kontenjanlar ve programların özel koşullarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği tercih dönemi başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile tercih takvimi netlik kazandı.

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla yapmaya başlayabilecek. Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Adayların işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 YKS tercih takvimine göre üniversite tercihleri 29 Temmuz’da başlayacak. Yaklaşık iki hafta sürecek tercih maratonu, 10 Ağustos’ta sona erecek.

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Uzmanlar, adayların tercihlerini son güne bırakmamalarını ve tercih listelerini oluştururken güncel kontenjanlar ile başarı sıralamalarını dikkate almalarını öneriyor.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih listelerini oluşturabilecek.

Tercih sürecinde adaylar, istedikleri üniversite ve bölümleri listeye ekleyebilecek, sıralamalarını düzenleyebilecek ve işlemlerini elektronik ortamda onaylayarak tamamlayabilecek.

YKS’de kaç tercih hakkı bulunuyor?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre adaylar, 2026 YKS tercih döneminde en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih listesi hazırlanırken yalnızca puanların değil, başarı sıralamalarının da dikkate alınması tavsiye ediliyor.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Adayların tercih sürecinde başarı sıralamalarını esas almaları, güncel kontenjanları incelemeleri ve programların özel koşullarını değerlendirmeleri gerekiyor.

Bunun yanı sıra üniversitelerin bulunduğu şehir, eğitim dili, burs imkanları ve kariyer hedefleri de tercih sürecinde dikkate alınması gereken başlıca kriterler arasında yer alıyor.

Yerleştirme sonuçlarının ise tercih döneminin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.