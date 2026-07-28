Gram altın geriledi, dolar yükseldi: 28 Temmuz piyasalarında son durum

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, 28 Temmuz 2026 tarihinde yatırım araçlarının seyrini etkilemeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odağında hem altın fiyatları hem de döviz kurları yer aldı.
Güçlü dolar endeksinin etkisiyle altın fiyatlarında sınırlı gerileme görülürken, dolar ve euro kurunda yükseliş dikkat çekti. Uzmanlar, ABD’den gelecek enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.
Altın fiyatlarında son durum
28 Temmuz 2026 itibarıyla gram altın ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar şöyle:
- Gram Altın
- Alış: 6.158,27 TL
- Satış: 6.059,26 TL
- Çeyrek Altın
- Alış: 9.994,00 TL
- Satış: 10.067,00 TL
- Yarım Altın
- Alış: 19.987,00 TL
- Satış: 20.134,00 TL
- Tam Altın
- Alış: 39.530,02 TL
- Satış: 40.310,69 TL
- Ons Altın
- Alış: 4.046,40 dolar
- Satış: 4.046,99 dolar
Dolar ve euro kaç TL oldu?
Döviz piyasalarında ise yükseliş eğilimi devam ediyor. Güncel verilere göre dolar ve euro kurları şu seviyelerde işlem görüyor:
- Dolar
- Alış: 47,3712 TL
- Satış: 47,3873 TL
- Euro
- Alış: 53,8814 TL
- Satış: 53,9483 TL
Piyasaların gözü Fed ve enflasyon verilerinde
Analistler, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD’de açıklanacak ekonomik verilerin yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Özellikle Fed’in para politikasına ilişkin mesajları ile enflasyon göstergeleri, önümüzdeki günlerde altın ve döviz fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek.
Yatırımcılar, iç piyasadaki gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik görünümü de izlemeyi sürdürürken, piyasalardaki anlık değişimler nedeniyle güncel fiyatların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.