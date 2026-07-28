Gram altın geriledi, dolar yükseldi: 28 Temmuz piyasalarında son durum

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 28 Temmuz 2026 tarihinde, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası ve küresel piyasalardaki gelişmeler, yatırım araçlarının seyrini etkilemeye devam etmektedir.

tarihinde, (Fed) faiz politikası ve küresel piyasalardaki gelişmeler, yatırım araçlarının seyrini etkilemeye devam etmektedir. Altın fiyatlarında sınırlı bir gerileme görülürken, dolar ve euro kurlarında yükseliş gözlemlenmektedir; güncel fiyatlar, gram altın 6.158,27 TL, dolar 47,3712 TL ve euro 53,8814 TL olarak belirlenmiştir.

ve kurlarında yükseliş gözlemlenmektedir; güncel fiyatlar, gram altın 6.158,27 TL, dolar 47,3712 TL ve euro 53,8814 TL olarak belirlenmiştir. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin mesajlarının piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulamaktadır.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, 28 Temmuz 2026 tarihinde yatırım araçlarının seyrini etkilemeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odağında hem altın fiyatları hem de döviz kurları yer aldı.

Güçlü dolar endeksinin etkisiyle altın fiyatlarında sınırlı gerileme görülürken, dolar ve euro kurunda yükseliş dikkat çekti. Uzmanlar, ABD’den gelecek enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

28 Temmuz 2026 itibarıyla gram altın ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar şöyle:

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Gram Altın Alış: 6.158,27 TL Satış: 6.059,26 TL

Çeyrek Altın Alış: 9.994,00 TL Satış: 10.067,00 TL

Yarım Altın Alış: 19.987,00 TL Satış: 20.134,00 TL

Tam Altın Alış: 39.530,02 TL Satış: 40.310,69 TL

Ons Altın Alış: 4.046,40 dolar Satış: 4.046,99 dolar



Dolar ve euro kaç TL oldu?

Döviz piyasalarında ise yükseliş eğilimi devam ediyor. Güncel verilere göre dolar ve euro kurları şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar Alış: 47,3712 TL Satış: 47,3873 TL

Euro Alış: 53,8814 TL Satış: 53,9483 TL



Piyasaların gözü Fed ve enflasyon verilerinde

Analistler, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD’de açıklanacak ekonomik verilerin yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Özellikle Fed’in para politikasına ilişkin mesajları ile enflasyon göstergeleri, önümüzdeki günlerde altın ve döviz fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek.

Yatırımcılar, iç piyasadaki gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik görünümü de izlemeyi sürdürürken, piyasalardaki anlık değişimler nedeniyle güncel fiyatların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.