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Fırınlarda yeni dönem: Ekmekte fiyat ve gramaj değişti

Elazığ'da üretim maliyetlerinin artması yüzünden ekmeğe 2,5 lira zam gelirken, gramajı da düşürüldü. Ayrıca, Halk Ekmek fiyatlarına zam geldiği ve il genelindeki büfelerde ekmeğin satış fiyatının 10 liraya çıktığı belirtildi.

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Eklenme 27.07.2026 - 21:20
Güncellenme 27.07.2026 - 21:22

Elazığ’da ekmek ve simit fiyatlarına zam gelmesinin ardından Halk Ekmek fiyatları da arttı. Bu kapsamda şehirde uygun fiyatla ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek büfelerinde yeni tarife geçerli olmaya başladı.

EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen zamla beraber Halk Ekmek büfelerindeki ekmeğin satış fiyatı 10 liraya yükseldi. Zamlı fiyatlar il genelinde yürürlüğe girdi.

Yetkililer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; un, işçilik, enerji ve üretim maliyetlerindeki artışın fiyatlara zam gelmesinde etkili olduğunu söyledi.

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EKMEĞİN GRAMAJI DÜŞTÜ VE FİYATLARA ZAM GELDİ

Öte yandan, artan maliyetler nedeniyle 15 liradan satın 220 gram ekmeğin gramajında 10 gram düşüş yapıldı ve fiyatı 17,5 liraya yükseldi. Bu kapsamda hem ekmeğin gramajı düştü hem de 2,5 lira zam geldi.

ZAMLI TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı tarifelerin bugünden itibaren yürürlüğe girmeye başladığı öğrenilirken, vatandaşlar ise hem ekmek gramajının düşürülmesine hem de fiyatların arttırılmasına tepki gösterdi.

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