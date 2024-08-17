Türkiye’nin tarihine kazının ve büyük acılara neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü. 25 yıl önce yaşanan ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açan deprem felaketi “Asrın Felaketi” olarak tüm dünyada geniş yer bulmuştu. Depremin üzerinden çeyrek asır geçmiş olsa da acıları hala taze.

Merkez Üsttü Gölcük Olmuştu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde yaşanmıştı. 45 saniye boyunca sürmesi nedeniyle etkisi çok daha şiddetli olan deprem sadece Gölcük’te değil Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de yüksek, şiddetli yıkımlara yol açmıştı. Deprem sonrasında yapılan araştırmalarda deprem 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Deprem nedeniyle 43 bin 953 kişi ise yaralandı.

17 Ağustos Depreminde 200 bin Kişi Evsiz Kaldı

Deprem nedeniyle 200 bin kişi evsiz kaldı. 66 bin 441 konut yıkıldı. 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Ayrıca yıkılan konutların yanı sıra 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yeri kullanılamaz hale geldi ve hasar aldı.