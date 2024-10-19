Resmi Gazete’nin yeni sayısında bazı bakanlıklarda yaşanan görevden almalar gündem oldu. Atama ve görevden alma kararları resmen duyurulurken göreve yeni başlayan isimler de açıklandı.

İşte 19 Ekim’de Görevden Alınan İsimler Listesi

İşte bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları kapsamında yaşanan değişiklikler…