Resmi Gazete’nin yeni sayısında bazı bakanlıklarda yaşanan görevden almalar gündem oldu. Atama ve görevden alma kararları resmen duyurulurken göreve yeni başlayan isimler de açıklandı.
İşte 19 Ekim’de Görevden Alınan İsimler Listesi
İşte bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları kapsamında yaşanan değişiklikler…
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına iş müfettişi Erhan Taylan atandı.
- Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.
- Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.
- Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin atandı.
- Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1’inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık atandı.
- Sağlık Bakanlığı Sağlık yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Yerine Mehmet Fidan atandı.
- Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli atandı.