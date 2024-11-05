Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından yeniden değerleme oranı da ortaya çıktı. Resmi verilere göre Ekim ayı itibariyle yeniden değerleme oranı yüzde 43,93. Yeniden değerleme oranına bağlı olarak artan tüm resmi ödemelerde bu oranda zam yapılacak. Trafik cezalarında da bu orana bağlı artışa gidilecek. Yılın son 2 ayın enflasyon verileri ile biraz daha artması beklenen yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarındaki minimum rakamlar ortaya çıktı.

İşte 2025 Trafik Cezaları

En az yüzde 43,94 oranında artacak cezaların yanı sıra otoyol ve köprü geçiş ücretleri, araç muayene ücretleri ve MTV gibi diğer tüm ödemeler de artacak. İşte zamlı trafik cezası tarifesi;

İhlal Ceza (TL) Kırmızı ışık ihlali 2.167 Trafik işaret levhalarına uymamak 993 Cep telefonu kullanmak 2.167 Emniyet kemeri takmamak 993 Makas atmak 9.267 Drift atmak 46.392 Tek yönlü yolda ters yönde gitmek 9.267 Hatalı park etmek 993 Engellilere ayrılan yerlere park etmek 1.986 Emniyet şeridi ihlalleri 9.267 Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak 2.167 Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak 4.512 Hız sınırını %50’den fazla aşmak 9.267

En Yüksek Trafik Cezası Drifte!

2025’te en yüksek trafik cezası drift atmak için kesilecek. Drift attığı tespit edilen araç sahiplerine 46.392 TL tutarında ceza kesilecek.