Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından yeniden değerleme oranı da ortaya çıktı. Resmi verilere göre Ekim ayı itibariyle yeniden değerleme oranı yüzde 43,93. Yeniden değerleme oranına bağlı olarak artan tüm resmi ödemelerde bu oranda zam yapılacak. Trafik cezalarında da bu orana bağlı artışa gidilecek. Yılın son 2 ayın enflasyon verileri ile biraz daha artması beklenen yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarındaki minimum rakamlar ortaya çıktı.
İşte 2025 Trafik Cezaları
En az yüzde 43,94 oranında artacak cezaların yanı sıra otoyol ve köprü geçiş ücretleri, araç muayene ücretleri ve MTV gibi diğer tüm ödemeler de artacak. İşte zamlı trafik cezası tarifesi;
|İhlal
|Ceza (TL)
|Kırmızı ışık ihlali
|2.167
|Trafik işaret levhalarına uymamak
|993
|Cep telefonu kullanmak
|2.167
|Emniyet kemeri takmamak
|993
|Makas atmak
|9.267
|Drift atmak
|46.392
|Tek yönlü yolda ters yönde gitmek
|9.267
|Hatalı park etmek
|993
|Engellilere ayrılan yerlere park etmek
|1.986
|Emniyet şeridi ihlalleri
|9.267
|Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak
|2.167
|Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak
|4.512
|Hız sınırını %50’den fazla aşmak
|9.267
En Yüksek Trafik Cezası Drifte!
2025’te en yüksek trafik cezası drift atmak için kesilecek. Drift attığı tespit edilen araç sahiplerine 46.392 TL tutarında ceza kesilecek.