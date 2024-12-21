Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği bu özel tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. Bu süreç, 21 Haziran’da yılın en uzun gündüzüyle doruğa ulaşır. Bu tarihler arasında gündüzlerin giderek uzadığı görülür. Bugün 21 Aralık olması nedeniyle tüm dünyada en uzun gece bu gece mi, gündüzler uzayacak mı gibi sorular gündeme gelmeye başladı.

En Uzun Gece Bu Gece mi?

21 Aralık tarihi, kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak bilinir ve yılın en uzun gecesi olarak kabul edilir. Bu tarih, kış mevsiminin resmen başlangıcıdır. Özellikle “En uzun gece bu gece mi?” sorusu merak edilirken, 21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece en uzun gece olarak yaşanır.

Günler Ne Zaman Uzayacak?

Kış gün dönümüyle birlikte kuzey yarımkürede gün ışığı süresi artmaya başlar. Gündüzlerin belirgin şekilde uzadığı bu dönem, doğanın yeniden canlanmaya hazırlandığı bahara kadar sürer.