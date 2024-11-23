Bu sezonun en iddialı dizilerini ve programlarını yayınlayan kanallardan birisi olan Kanal D’de Cumartesi günü itibariyle günlük akış belli oldu. 23 Kasım Kanal D yayın akışının yayınlanmasıyla birlikte Kanal D yayın akışı bugünkü programları da ortaya çıktı. Peki, bugün Kanal D’de neler var?

İşte 23 Kasım Kanal D Yayın Akışı

Kanal D yayın akışının bugünkü programı şöyle;