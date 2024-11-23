Bu sezonun en iddialı dizilerini ve programlarını yayınlayan kanallardan birisi olan Kanal D’de Cumartesi günü itibariyle günlük akış belli oldu. 23 Kasım Kanal D yayın akışının yayınlanmasıyla birlikte Kanal D yayın akışı bugünkü programları da ortaya çıktı. Peki, bugün Kanal D’de neler var?
İşte 23 Kasım Kanal D Yayın Akışı
Kanal D yayın akışının bugünkü programı şöyle;
- 07:00 – Afili Aşk
- 08:30 – Konuştukça Yeni Bölüm
- 09:45 – Magazin D Cumartesi Yeni Bölüm
- 13:00 – Arda’nın Mutfağı Yeni Bölüm
- 14:00 – Arka Sokaklar Tekrar
- 16:00 – Annem Ankara Tekrar
- 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu Canlı
- 20:00 Yalan – Yeni Bölüm
- 00:15 – Uzak Şehir Tekrar
- 02:45 – Müzik Arası Yeni Bölüm
- 03:45 – Poyraz Karayel Tekrar