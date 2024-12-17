Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR’a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, geminin seyrine ilişkin görüntüye de yer verildi.
Anasayfa » Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR’dan İlk Sefer
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR’a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, geminin seyrine ilişkin görüntüye de yer verildi.