Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni personel alımına gidileceği belirtildi. Sözleşmeli olarak yapılacak alımlarda toplam kontenjan ise 2 bin 390 olarak açıklandı. yapılacak personel alımı için KPSS şartı aranırken personellerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Resmi Gazete’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Yayınlandı

Resmi Gazete, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan ile personel alımıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Bugün itibariyle başlayan başvurularda son tarih 30 Ekim olarak açıklandı. başvuru yapmak isteyen adayların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https: //isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 30 Ekim 23.59’a kadar başvuru yapabileceği açıkalndı. Başvurular sonrasındaki tüm bilgilendirmeler ve süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alım Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları şöyle;