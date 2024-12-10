2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya geleceği asgari ücret toplantı için beklentiler yüksek. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yeni bir hamle gelmesi beklenirken konuyla ilgili olarak partilerin talepleri dikkat çekti.
Asgari Ücret Toplantısına Kimler Katılıyor?
Türkiye’de yetkili resmi birim ve kişilerin yanı sıra toplantıya katılacaklar şöyle;
- TÜRK-İŞ (İşçileri temsilen)
- TİSK (İşverenleri temsilen)
- Aşçı
- Kuaför
- Taşeron işçi
- Basın mensubu
Asgari Ücret Toplantısı Saat Kaçta Başlayacak?
Asgari ücret toplantısının ilk oturumu bugün 16.00’da başlayacak. Diğer görüşmeler için bugünkü toplantıda karar alınacak. 7 milyon asgari ücretli çalışanın 2025 yılındaki maaşını doğrudan etkileyecek olan toplantıda partilerin talepleri de dikkat çekiyor. Şu ana kadar gelen bilgilerde asgari ücretin maksimum 24 bin TL seviyelerinde olacağı ortaya çıktı. Partilerin talepleri ise çok daha yüksek.
İşte Partilerin Asgari Ücret Talepleri
Partilerin toplantı öncesinde öne sürdüğü rakamlar ise şöyle;
- CHP: 30 bin TL altına yokuz
- DEM Parti: En az 35 bin TL olmalı
- İyi Parti: Ara zam yapmak kaydıyla 28 bin TL
- Gelecek Partisi: En az 33 bin 337 TL
- Yeniden Refah Partisi: 35 bin TL