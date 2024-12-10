2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya geleceği asgari ücret toplantı için beklentiler yüksek. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yeni bir hamle gelmesi beklenirken konuyla ilgili olarak partilerin talepleri dikkat çekti.

Asgari Ücret Toplantısına Kimler Katılıyor?

Türkiye’de yetkili resmi birim ve kişilerin yanı sıra toplantıya katılacaklar şöyle;

TÜRK-İŞ (İşçileri temsilen)

TİSK (İşverenleri temsilen)

Aşçı

Kuaför

Taşeron işçi

Basın mensubu

Asgari Ücret Toplantısı Saat Kaçta Başlayacak?

Asgari ücret toplantısının ilk oturumu bugün 16.00’da başlayacak. Diğer görüşmeler için bugünkü toplantıda karar alınacak. 7 milyon asgari ücretli çalışanın 2025 yılındaki maaşını doğrudan etkileyecek olan toplantıda partilerin talepleri de dikkat çekiyor. Şu ana kadar gelen bilgilerde asgari ücretin maksimum 24 bin TL seviyelerinde olacağı ortaya çıktı. Partilerin talepleri ise çok daha yüksek.

İşte Partilerin Asgari Ücret Talepleri

Partilerin toplantı öncesinde öne sürdüğü rakamlar ise şöyle;