Türkiye’de kritik asgari ücret tespit komisyonu toplantısında aralık ayında yapılacak. Aralık ayının ilk haftası itibariyle başlayacak görüşmelerde sonuç alına kadar toplantılara devam edilecek. 2025 zam maratonunu beraberinde getirecek bu görüşmelerde şu an için pek çok farklı senaryo ve durum söz konusu. Merkez Bankası’nın son raporu ile birlikte enflasyon beklentisinin yüzde 44’ten revize edilmesi, asgari ücretle ilgili yeni bir durumu da ortaya çıkardı.

Asgari Ücrette Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücrette zam oranı için yüzde 25 iddiaları Merkez Bankası başkanı tarafından yalanlandı. Enflasyon ile uyumlu bir oranın öngörüldüğü belirtilirken tartışmalarda önemli detay 2024 mü yoksa 2025 yılı enflasyon beklentisinin mi gözetileceği sorusu gündeme geldi. Bu konuda ise hiçbir açıklama yapılmadı. Yeni dönem itibariyle asgari ücrette endeksleme döneminin başlatılması da istendi. Memur gibi çalışanlar için belirli bir oran üzerinden hesaplamalar yapılırken asgari ücret için de bir parametrenin belirlenmesi ve bu parametreye göre her yıl artışın yapılması istendi.

Hükümetten bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak mevcut oranlara göre yeni asgari ücret için gözetilen rakamlar şöyle;