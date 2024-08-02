Türkiye’de uzun zamandan beri beklenen askerlik yerlerinin açıklanması bugün gerçekleşti. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte celp ve sevk dönemine geçildi. Binlerce yükümlü sevk işlemlerini yapmak ve birliğine teslim olmak için prosedürleri yerine getirmek durumunda. Bu işlemlerden en önemlilerinden birisi de askerlik sevk başvurusu yapmak. Peki askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

Askerlik Sevk Başvurusu Nasıl Yapılır 2024?

Sevk belgesi başvurusu e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E devlet aracılığı ile yapılacak başvuru sonucunda elde edilecek sevk belgesinin çıktı alınarak teslim olma işlemleri yapılmalıdır. Belgeyi almayanların herhangi bir şekilde birliğe kabulü yapılmamaktadır askerlik sevk başvurusu nasıl işlemleri şöyle;

E-devlete giriş yapın.

Askerliğim sekmesine tıklayın.

Celp ve Sevk Dönemi bölümüne giriş yapın.

Sevk Başvurusu butonuna tıklayın.

Oluşturulan evrak çıktısını alın.

İnternet ve bilgisayar kullanımı mümkün olmayan kişilerin sevk başvuru işlemleri ve sevk evrakları askerlik şubeleri tarafından yapılacaktır. Bu tür durumlarda askerlik şubelerine başvuru yapılabilir.