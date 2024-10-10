Türkiye’de büyük gündem yaratan domuz eti olayıyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sitede Köfteci Yusuf’tan alınan numune ile ilgili bir detaya yer vermemişti. Bugün ise Köfteci Yusuf’un açıklamasının hemen ardından bakanlık sitesinde numune alınan şubeye ve sonuçlara yer verildi.

İşte Domuz Eti Tespit Edilen Köfteyi Yusuf Şubesi

Herkesin merak ettiği “Köfteci Yusuf’un hangi şubesinde domuz eti var?” sorusu yapılan hamle ile ortaya çıktı. Resmi verilere göre Köfteci Yusuf’un Bursa’daki Yenişehir şubesinde numune alındığı öğrenildi. Tek merkezden gönderilen etler nedeniyle diğer şubelerde de benzer durumların olabileceği akıllara geldi. İşte bakanlığın o açıklaması;