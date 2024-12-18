Balıkesir’de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) geçişi yapılacak. Belirli noktalar arasında hız ölçümü yapacak olan EDS ile hız sınırını aşan sürücülere ceza kesilecek. İki nokta arasında belirlenen hız sınırları içerisinde yolculuk yapılması gerekiyor. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte EDS yerlerinden geçiş yapan tüm araçlar takibe alınacak ve bir sonraki EDS noktasına kadar süre belirlenecek.
İşte Balıkesir EDS Yerleri
Balıkesir EDS yerleri şöyle;
- Yeni İzmir yolu (Enzahome önü)
- İzmir yolu Çayırhisar mevki
- Bursa yolu Ayşebacı çevreyolu
- Oto terminali kavşağı
- Balıkesir – Edremit girişi (Adnan Menderes Mh.)
- Balıkesir Susurluk Yolu Festiva Outlet
- Susurluk Köfteci Yusuf önü
- Karesi Kuzey Batı Çevre Yolu
- Cengiz Topel Caddesi
- Zeytinli Akçay Kavşağı
- Akçay – Güre arası
- Altınoluk Narlı arası
- Narlı Küçükkuyu arası