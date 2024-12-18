Balıkesir’de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) geçişi yapılacak. Belirli noktalar arasında hız ölçümü yapacak olan EDS ile hız sınırını aşan sürücülere ceza kesilecek. İki nokta arasında belirlenen hız sınırları içerisinde yolculuk yapılması gerekiyor. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte EDS yerlerinden geçiş yapan tüm araçlar takibe alınacak ve bir sonraki EDS noktasına kadar süre belirlenecek.

İşte Balıkesir EDS Yerleri

Balıkesir EDS yerleri şöyle;