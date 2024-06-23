Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Ankara ile diğer illeri bağlayan yollarda trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı’nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin dönüşü nedeniyle, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk başladı. Özellikle Ankara-Samsun yolunda sabahtan başlayan yoğunluk devam ediyor. Ankara’ya giriş noktaları Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

AŞTİ Hareketli Günler Geçiriyor

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, yolcuların bir kısmı ise yakınları tarafından karşılandı.

Yoğunluğun yarın da sürmesi bekleniyor.