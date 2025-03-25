Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verecek! İnan Güney kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek hafta gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya yönelik geri sayım devam ederken, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik düzenlenen seçiminde usulsüzlük iddiaları kapsamındaki soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı.

İnan Güney Kimdir? İnan Güney Neden İfade Verecek?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ifadeye çağrılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Beyoğlu Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan metne göre İnan Güney’in biyografisi şu şekilde:

‘’İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailenin, Beyoğlu Belediyesi emekçisi bir babanın evladı olarak Örnektepe’de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalıştı.

Siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunduktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. İlçe Başkanı olduğu dönemde Türkiye’de toplumsal duyarlılığın en yükseldiği süreçlerde, Beyoğlu halkının hakkını savunacak birçok girişimin öncüsü ve destekçisi oldu.

2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yapan İnan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yaptı.

Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almaktadır.

31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilmiştir ve görevini sürdürmektedir. İnan Güney evli ve üç kız çocuğu babasıdır.’’