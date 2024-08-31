Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, dün 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte yoğun bir ziyaretçi trafiğinin olduğu Anıtkabir için resmi ziyaretçi bilgileri paylaşıldı. Buna göre sadece bir günde 352 bin 26 kişi Anıtkabir’e gitti.

Anıtkabir Komutanlığı Duyurdu

Ziyaretlerle ilgili güncel bilgiler paylaşan Anıtkabir Komutanlığı web sitesinde çoğu zaman aylık olarak ulaşılan bu rakama bir günde ulaşılmış olması dikkat çekti. 2024 yılında anıtkabir ziyaretlerinde son durum şöyle;