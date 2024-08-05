Türkiye’de ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Bolu Dağı Tüneli uzatma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. 31 Temmuz 2024’te yapılan açıklamalarda risklerin ortadan kaldırılması nedeniyle girişinin 67 metre uzatılacağı ifade edildi. Bu nedenle bakım çalışması başlatılan tünelde trafik de kapatılmıştı. Çalışmaların ne kadar süreceği ve tünelin ne zaman trafiğe açılacağı belli oldu. İşte Bolu Dağı Tüneli için yapılan son açıklamalar ve gelişmeler..

Bolu Dağı Tüneli Açık mı?

Bolu Dağı Tüneli açık değil. 31 Temmuz 2024’ten beri tünel kapalı durumda.

Bolu Dağı Tüneli Ne Zaman Açılacak?

Bolu Dağı 19 Eylül 2024 tarihinde açılacak. 50 günlük planlanan çalışmaların bitmesi sonrasında tünel yeniden trafiğe açılacak. Ayrıca uzatma nedeniyle tünel 67 metre daha uzamış olacak. Çalışmalar nedeniyle girişteki heyelan riski de ortadan kaldırılmış olacak.

Bolu Dağı Tüneli Alternatif Güzergahları

Bolu Dağı Tüneli çalışması devam ettiğinden dolayı bu güzergahı kullananların alternatif güzergahları kullanması gerekiyor. Bu konuda en iyi seçenek Abant gişelerinden çıkılarak D-100 karayolunu takip etmek.