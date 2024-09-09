Türkiye’de 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisleri istenen Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliyesi sonrasında başlayan tartışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri aktaran Cem Küçük’ün özellikle vergi konusundaki sözleri büyük tartışma yarattı. Polat çiftiyle ilgili kara para aklama, vergi kaçırma gibi iddialar gündeme gelmişti. Cezaevindeki 10 aylık tutukluluk süresi sonrasında cezaevinden çıkan ve davadan da tahliye edilen çift için Cem Küçük destek veren ifadeleri ile topa tutuldu.

Cem Küçük’ten Dilan-Engin Polat Açıklaması

Konuyla ilgili köşe yazısında bir yazı kaleme alan Cem Küçük, vergi kaçırmanın Türkiye’de ağır bir suç olduğunu söyledi. Türkiye’de vatandaşların vergi kaçırmayı ağır suç olarak kabul etmeyeceğini belirten Küçük “Ama Türkiye’de vergi kaçırmayan var mıdır?” sorusunu yönelterek yaşananları masum göstermeye çalıştı. “Tabii ki ağır suç. Ama Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez” dedi.

Küçük aynı zamanda kara para aklama olayıyla ilgili hiçbir somut delil olmadığını belirterek gizli tanık ifadelerinin de inandırıcılıktan uzak olduğunu ifade etti.