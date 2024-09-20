Tutuklanmalarının ardından mal varlıklarına tedbir kararı alınan ve araçlarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tahliye sonrasındaki durumu merak ediliyor. Eski günlerine yavaş yavaş dönmeye başlayan çiftlerin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra lüks ev ve arabaların akıbeti merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili çiftin avukatlarından birisi Sevinç Horoz anlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat Çiftinin Ev ve Arabaları Ne Oldu?

Sevinç Horoz tarafından yapılan açıklamalarda eve tedbir kararının getirildiğini söyledi. Çiftin sahip oldukları evin başka birisine satılmaması için getirilen bu karar, mahkeme sürecine göre kaldırılacak. Çiftin evlerinde kalmaya devam etmek istediklerini de aktaran avukat, araçlar için gündemde yanlış bir bilginin olduğunu söyledi.

Araçların polis arabası yapıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirten avukat, araçların TMSF bünyesinde olduğunu ve otoparkta tutulduğunu söyledi. Şu anda çiftin araçlar için iade talebi de bulunmazken yargı süreci kapsamında durumun değerlendirileceğini ifade etti.

Sevinç Horoz, “Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?” sorusuna, “Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz” dedi.

“Tüm Ödemeleri Alamadık”

Mal varlıklarına el konulması ve hesaplarına da el konulması nedeniyle ödemelerin tamamını alamadıklarını da aktaran Sevinç Horoz, iade olduğu zaman ödeme konusunun da değerlendirileceğini ifade etti. Avukat Polat ailesinin şu anda yakın çevresinden gelen yardımlar ile süreci idare ettiğini ifade etti.