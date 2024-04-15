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Edirne’de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Uzunköprü’nün Çöpköy Mahallesi’nde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 20 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, 22 metal obje ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ele geçirildi.

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Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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