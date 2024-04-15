Edirne’de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, Uzunköprü’nün Çöpköy Mahallesi’nde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 20 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, 22 metal obje ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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