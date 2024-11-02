Kasım ayına girilmesiyle birlikte her yıl düzenlenen Kasım indirimlerine de gözler çevrilmiş durumda. Yurt dışında Black Friday olarak adlandırılan ve Türkçede Kara Cuma olarak bilinen bu özel gün, Efsane Cuma olarak değiştirildi. Türkiye’de Efsane Cuma olarak başlatılan kampanyalarda gözler markaların yapacağı büyük indirimlerde. E-ticaret sitelerinde Kasım ayı indirimleri başlamış olsa da asıl Efsane Cuma haftasına girilmedi. Peki, Efsane Cuma Türkiye’de ne zaman başlayacak? Türkiye’de Black Friday tarihi ne?

Efsane Cuma Ne Zaman Başlayacak?

Efsane Cuma’da asıl indirimli haftalar ayın son 2 haftasında başlayacak. Black Friday ise 29 Kasım Cuma günü başlayacak ve hafta sonunda yüksek indirimler ile alışveriş çılgınlığı yaşanacak.

Tarihte ilk defa 1961 tarihinde başlayan ve Black Friday olarak adlandırılan etkinlik, bu tarihten itibaren gelenek halline geldi. ABD’de yoğun hareketlilik ve trafikte yaşanan sorunlar nedeniyle Kara Cuma olarak adlandırılan bu gün, artık alışverişlerde indirimler için kullanılan bir dönem olarak kutlanıyor.

Yurt dışında perakende satışların çok daha yoğun olduğu Efsane Cuma, Türkiye’de online e-ticaret sitelerinin kampanyaları eşliğinde geçiriliyor. Türkiye’nin önde gelen pazar yerlerinde yapılacak indirimlere markalar da kendi siteleri üzerinden indirimler ve özel kampanyalar ile eşlik edecek.