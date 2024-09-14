Gökyüzü olayları dünya genelinde milyarca insanın dikkatini çekiyor. Türkiye’den de takip edilen gökyüzü olayları için 2024 bitmeden ay tutulması yaşanacak.

Ay Tutulması Nasıl Yaşanır?

Güneş ve ay arasına girecek dünya, ay tutulması yaşanmasını sağlayacak. dünyanın gölgesinin ay üzerine düşmesiyle ortaya çıkan astronomik olay, bu yıl görülebilecek. Belirli bir yörüngede hareket eden ay ve dünya, zaman zaman bu çakışmaları yaşıyor. ay tutulmasında Güneş ışıklarını alamayan Ay, karanlıkta kalıyor.

Ay Tutulması Ne Zaman Olacak?

2024 yılının son ay tutulması 18 Eylül tarihinde yaşanacak. 05.15 itibariyle başlayacak ve 06.16 itibariyle sona erecek ay tutulmasının ardından dolunay görülecek. Peki ay tutulmasında neler yapılmalı?

Ay Tutulmasında Yapılacaklar

Ay tutulmasında yapılacak önerilen etkinliklere bakarak siz de bu yılki ay tutulmasını farklı bir şekilde geçirebilirsiniz. İşte öneriler;