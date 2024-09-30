PİTON 82 çetesine üye olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, geçtiğimiz günlerde polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Türkiye’nin gündeminde yer alan ve büyük tepki çeken olay sonrasında gangster akımı sosyal medyada daha geniş yer bulmaya başladı. 10 yaşlarındaki çocukların paylaştığı fotoğraflar gangster akımı ile geniş yer bulurken uzmanlar tehlikeye dikkat çekti.

Gangster Akımı Nedir?

Gangster akımı, gangsterler gibi ellerinde silahlar ile paylaşım yapan kişilerin fotoğraflarının ilgi çekmesiyle ortaya çıktı. Sokaklarda, arabada ya da evlerde ellerinde silahlar ile sözler söyleyen kişiler, akımın kısa sürede popüler olmasına neden oldu. Gangster akımı ile ilgili çarpıcı değerlendirme gazeteci İbrahim Haskaloğlu’ndan geldi.

“Çocuk birçok silahla fotoğraf paylaşıyor, binlerce insan beğeniyor. Trafiğe açık alanda araç kullanıyor. Bunlar sadece kendini paylaşanlar. Bu çocuk gibi binlercesi var.” diyen Haskoloğlu, 10 yaşlarındaki çocuğun silahlarla çekildiği fotoğrafları paylaşırken, “10 yaşındaki çocuklar bile bu şekilde yetiştiriliyor. Hatta yetinmiyorlar bu durumlarını Instagram’dan paylaşıyorlar.” diyerek bu duruma dikkat çeken Haskoloğlu, Türkiye’de 50 bin TL gibi bir ücrete dahi kişilerin birbirini vurdurabileceğini, küçük yaşta çocukların da yaşı nedeniyle cezasız kalabileceğini söyledi.