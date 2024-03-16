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Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından hakkında kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan Zafer Y’yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler, Zafer Y’nin Pınar Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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